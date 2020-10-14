Патологоанатом рассказала, какие органы поражает коронавирус

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, какие органы поражает коронавирус. Об этом пишет РИА «Новости».

Гришина подчеркнула, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — сказала патологоанатом.

По ее словам, стандартная масса легких в 350 граммов может увеличиться до двух килограммов. Также зачастую вирус приводит к закупорке легочной артерии и поражает другие органы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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