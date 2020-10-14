Минздрав РФ зарегистрировал два противовирусных препарата для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало отечественный и импортный препараты «Ремдесивир». Об этом сообщает ТАСС.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата «Ремдесивира» для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. По его словам, новый препарат разработал новосибирский центр «Вектор». Он получил название «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19

— Ученые назвали еще одно опасное осложнение коронавируса

— В России планируют выпускать 15 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц