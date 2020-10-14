Власти Подмосковья не планируют вводить цифровые пропуска

Власти Московской области не планируют вводить систему цифровых пропусков для передвижения по региону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что властям региона не нравится идея цифровых пропусков и они постараются избежать их введения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Также глава региона добавил, что необходимо подготовить к 1 ноября 15 тысяч коек для тех, кто может заразиться коронавирусом. Он поручил найти во всех округах Подмосковья дополнительных врачей, медперсонал и машины «скорой». Это нужно для оказания быстрой и надежной помощи всем, кто в ней нуждается.

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