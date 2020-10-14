Новый глава Ми-6 заявил об исходящей от России угрозе

Новоиспеченный глава Ми-6 — британской службы контрразведки — Кен МакКаллум в ходе своего первого выступления на новом посту назвал Россию «враждебно настроенным государством». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта, возможно, громоздкая фраза призвана отразить большое разнообразие угроз, которым мы противостоим: речь не только о шпионах и краже государственных секретов», — говорится в сообщении.

К представляющим угрозу для Великобритании государствам МакКаллум также причислил Китай и Иран.

Как сообщалось, в Великобритании новым главой контрразведывательной службы МИ-5 назначен Кен МакКаллум. Он занимал разные должности в британских спецслужбах почти 25 лет.