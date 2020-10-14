В Турции россиянина насмерть зажало в оконном проеме отеля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели в Турции россиянина. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 58-летний житель Татарстана отдыхал со своей семьей в отеле в турецком городе Манавгат. 29 сентября текущего года супруга и дочь мужчины, вернувшись в номер отеля, обнаружили тело россиянина в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Предполагается, что он погиб из-за неисправности оконной системы.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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