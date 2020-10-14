Почти 50% пар подали заявление в ЗАГС онлайн с начала года в Москве
С января по июнь текущего года в Москве почти в 50% случаев заявления на регистрацию брака молодожены подали онлайн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника Управления ЗАГС столицы Светлану Уханеву.
По ее словам, в Москве заявления можно подавать от одного месяца до года до даты бракосочетания.
Отмечается, что ЗАГС продолжит развивать дистанционную форму подачи заявления для горожан.
По сравнению с прошлым годом число пар, которые выбирают онлайн способ подачи заявления, значительно выросло. В 2019 году на долю таких заявлений приходилось всего 23%.
С 12 октября текущего года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией столичные ЗАГСы принимают заявления на регистрацию брака только онлайн, за исключением особых случаев.
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