Медведев предлагает бесплатно выдавать лекарства по рецептам
Заместитель председателя Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил бесплатно обеспечивать россиян лекарствами по рецептам врачей. Об этом сообщается на сайте партии.
Медведев выступил с идеей выдавать лекарства по рецепту за счет государственных средств, указано в сообщении. Для этого предлагается использовать механизм обязательного лекарственного страхования.
Председатель партии также отметил необходимость поддержки врачей, медицинского образования и российской фармакологической индустрии.
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