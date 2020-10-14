Генпрокурор России посетил Камчатку

Генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Камчтаский край, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Этот визит стал первой поездкой генерального прокурора на Камчатку за 20 лет, отметили в пресс-службе. Там добавили, что Краснов проведет встречу с представителями бизнес-сообщества и личный прием граждан.

На данный момент генпрокурор вместе с губернатором края Владимиром Солодовым возложил венок к мемориалам в память о камчатцах, погибших в годы Второй мировой войны.