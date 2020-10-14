Почти 40 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки

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За минувшие сутки в России потушили 38 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесоохраны.

Общая площадь ликвидированных пожаров составила 579 гектаров, указано в сообщении ведомства.

По данным Авиалесоохраны, на 14 октября на территории России действуют шесть природных пожаров площадью 429 гектаров.

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