Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сказали в городском правительстве.

Отмечается, что запасов хватит на 81 день, если не пойдет дождь. Сейчас в городе хранится 16,8 млн куб м воды, при этом 7 млн куб м — критическая отметка, ниже которой опускаться нельзя.

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