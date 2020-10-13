Минздрав: коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят на 90%

Коечный фонд мест для пациентов с COVID-19 занят практически на 90%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, передает ТАСС.

Он отметил, что 20% из находящихся в больницах пациентов имеют легкую степень заболевания.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90 процентов. То есть соответственно минус 20 процентов — вот еще 20 процентов освободившегося коечного фонда», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

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