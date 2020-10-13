Кадыров: ликвидированные боевики прибыли из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного боевики прибыли в республику из Сирии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое из ликвидированных боевиков были уроженцами Чечни. Четвертый был местным жителем.

Ранее стало известно о четырех ликвидированных боевиках и трех погибших росгвардейцах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидированные в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного боевики прибыли в республику из-за рубежа.

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