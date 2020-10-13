Эксперты предсказали Украине экологическую катастрофу из-за потери воды, передает «112 Украина».

«Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того что Украина — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу», — заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Политики продолжают растрачивать водные ресурсы и спекулировать на теме экологии, вместо того чтобы решать проблему, отмечают специалисты. Они обращают внимание на то, что при экологической катастрофе под ударом окажется и экономика страны.

В то же время, по словам политолога Кирилла Сазонова, хоть Украина и хочет в Европу, она не должна передавать «власть» в руки условной Греты Тунберг.

В 2019 году специалисты предупреждали, что через 25 лет Украина может столкнуться с экологической катастрофой, которая вынудит страну импортировать питьевую воду. Ученые предупреждают, что Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.

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