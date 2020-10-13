В Москве во вторник ожидается до +17°С

В Москве во вторник, 13 октября, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московская погода вернет нас в период золотой осени, где сухо и тепло», — утверждают синоптики.

По их прогнозам, максимальная температура воздуха в столице составит +15°С...+17°С, в Подмосковье — +14°С...+19°С.

Ветер юго-западного направления будет достигать 5-10 м/с.

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