Мэр Мехико поставила под сомнение открытие Америки
Бернст Ю.
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Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум призвала граждан и историков провести дебаты о колонизации континента, а также уместности памятников и топонимов Колумбу и конкистадорам, пишет РИА «Новости».
«Стоит начать дебаты — действительно ли Колумб открыл Америку или же он приплыл в Америку, где встретил великие цивилизации», — заявила Шейнбаум.
По мнению градоначальницы, обсуждение роли и места конкисты в истории Америки имеет фундаментальное значение для реконструкции истории и восстановления в правах коренных народов.
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