Мэр Мехико поставила под сомнение открытие Америки

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум призвала граждан и историков провести дебаты о колонизации континента, а также уместности памятников и топонимов Колумбу и конкистадорам, пишет РИА «Новости».

«Стоит начать дебаты — действительно ли Колумб открыл Америку или же он приплыл в Америку, где встретил великие цивилизации», — заявила Шейнбаум.

По мнению градоначальницы, обсуждение роли и места конкисты в истории Америки имеет фундаментальное значение для реконструкции истории и восстановления в правах коренных народов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Памятники Кортесу и Колумбу предложили убрать в Мексике

— В США протестующие сносят памятники Колумбу и конфедератам