Троих раненных при стрельбе в Нижегородской области прооперировали

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Врачи сделали операции всем троим пострадавшим при стрельбе в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом в своем Facebook написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он сообщил, что две женщины были переведены в реанимацию. При этом раненный в ногу мужчина был отправлен в обычную палату.

По словам чиновника, состояние двух раненных оценивается как тяжелое, а мужчины — как среднее.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позже сообщалось о смерти бабушки стрелка, которая была в числе пострадавших. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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