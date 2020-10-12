В Иркутской области поймали сбежавшего из колонии заключенного

Под Братском был пойман заключенный, который в субботу, 10 октября, сбежал из колонии-поселения в Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД региона.

В ведомстве рассказали, что заключенный Денис Чернышов был задержан в поселке Гидростроитель (г. Братск).

Отмечается, что расстояние между Усть-Кутой и этим населенным пунктом превышает 300 км.

Как сообщалось, мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления.

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