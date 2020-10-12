Очевидица рассказала подробности о стрельбе в Нижегородской области

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Соседка бабушки, внук которой подозревается в стрельбе в поселке Большеорловское Нижегородской области, где погибли четыре человека, рассказала в интервью телеканалу «360» подробности случившегося.

По ее словам, инцидент случился, когда в поселок приехал рейсовый автобус. При этом она была в числе пассажиров.

«Его бабушка подбежала к автобусу, а водитель уже двери закрывал. Я ему крикнула, чтобы он остановился, а бабушка побежала за угол и сразу началась стрельба. Мы смотрим — она упала», — рассказала свидетель событий.

Женщина сообщила, что затем стрелок открыл огонь по прохожему. Сама женщина попыталась спрятаться в подъезде и упала там на колени. По словам свидетеля, злоумышленник начал стрелять, когда она находилась от него примерно в 30 м.

При этом очевидица заявила, что семья стрелка является «очень порядочной», а сам преступник — «нормальным».

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позже сообщалось о смерти бабушки стрелка, которая была в числе пострадавших. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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