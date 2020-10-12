Появились видео обысков в доме стрелка из Нижегородской области

СК России опубликовал кадры, на которых запечатлен обыск в доме подозреваемого в убийстве четырех человек в поселке Большеорловское Нижегородской области.

На видео можно увидеть следы крови на полу. Также в ролике показаны охотничий билет и документ на владение оружием предполагаемого стрелка, а также его комната.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позже сообщалось о смерти бабушки стрелка, которая была в числе пострадавших. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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