Перечислены ускоряющие старение продукты

В Турции перечислили продукты, которые ускоряют старение организма. Об этом сообщает издание Sabah.

Так, ухудшают качество кожи и провоцируют появление морщин продукты с высоким содержанием сахара. Это связано с тем, что сахар может привести к повреждению липидов и белков в организме.

Ускорить старение кожи могут и кофе, соль, а также продукты питания из переработанного мяса, которые вызывают обезвоживание организма.

Привести к сердечным заболеваниям и проблемам с сосудами могут содержащие трансжиры фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы. Например, жареный картофель или приготовленное на углях мясо приводят к повреждению клеток кожи.

Также в списке аналитиков оказалась пряная пища, которая расширяет сосуды и также оказывает негативное действие на кожу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Косметолог рассказала, когда стоит начинать бороться с морщинами