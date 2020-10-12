В Москве в понедельник ожидается до +15°С

В Москве в понедельник, 12 октября ожидается до +15°С. В столице будет облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +13...+15°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +8...+10°С. Ветер подует южный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 750.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.