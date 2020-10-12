Пожар в двухэтажном доме в Якутске унес жизни женщины и двоих детей
Максимс Краюшкинс
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Пострадавшие при пожаре в двухэтажном частном доме в Якутске женщина и двое детей скончались не приходя в сознание. Об этом сообщает МЧС по региону.
Отмечается, что пожарные вынесли из горящего дома женщину 1998 года рождения и трех детей 2016, 2017 и 2020 годов рождения. Самый младший ребенок смог выжить, о его состоянии не сообщается.
Площадь пожара в доме на улице Степанова составила 45 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.
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