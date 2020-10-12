В Подмосковье действует предупреждение о погодной опасности

В Подмосковье из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об угрозе пожаров в Коломенском городском округе и городском округе Шатура.

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