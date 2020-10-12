МВД прорабатывает меры по ограничению интернет-активности в колониях
МВД РФ прорабатывает меры по ограничению мобильной связи и интернета для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом заявил руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев, передает «Ъ».
«Прорабатываются и меры по ограничению активности в интернет-пространстве и системах мобильной связи лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сказал он.
По его словам, ведомство обсуждает с операторами мобильной связи использования СМС-рассылок абонентам сообщений, предупреждающих о деятельности телефонных аферистов.
Лебедев добавил, что в России выросло число IT-преступлений. Количество киберпреступлений, совершенных с использованием интернета, возросло на 82%, с применением средств мобильной связи более чем в два раза, а с использованием банковских карт — почти в шесть раз.
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