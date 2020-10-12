Попова рассказала, какая вакцина от COVID-19 подойдет людям старшего возраста

Вакцина, разработанная Государственным научным центром «Вектор», подойдет для людей с хроническими заболевания и для граждан преклонного возраста. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Вакцина, созданная учеными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

По ее словам, это обусловлено тем, что вакцина «Вектора» является синтетической, она не содержит фрагментов вируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве скончались еще 34 пациента с COVID-19

— Ученые назвали «срок жизни» COVID-19 на смартфонах и купюрах

— Пульмонолог рассказал, сколько будет длится пандемия COVID-19