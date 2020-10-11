Минский прокурор назвал «насилием в отношении правоохранителей» разбор водомета
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минский прокурор Олег Лаврухин осудил действия протестующих, которые разобрали водомет силовиков. Об этом он заявил в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.
По его мнению, такие действия являются насилием по отношению к сотрудникам милиции во время службы.
Он добавил, что по данному действию было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».
Лаврухин подчеркнул, что данная статья предполагает лишение свободы в виде шести лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Освещали марш: в Минске задержаны российские журналисты
— Как прошел 64-й день протестов в Минске