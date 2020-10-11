Минский прокурор назвал «насилием в отношении правоохранителей» разбор водомета

Минский прокурор Олег Лаврухин осудил действия протестующих, которые разобрали водомет силовиков. Об этом он заявил в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его мнению, такие действия являются насилием по отношению к сотрудникам милиции во время службы.

Он добавил, что по данному действию было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Лаврухин подчеркнул, что данная статья предполагает лишение свободы в виде шести лет.

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