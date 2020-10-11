СМИ: лифт с пассажирами рухнул в многоэтажке в Петербурге

Лифт с пассажирами внутри рухнул в многоэтажном здании в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в семиэтажном доме на юго-востоке города, в кабине лифта находились три пассажира, указано в сообщении телеканала. По предварительной информации, лифт упал со второго на первый этаж из-за обрыва троса.

Предположительно, никто не пострадал, отмечает канал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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