Украинский куратор раскрыл детали провала операции по задержанию «вагнеровцев»

Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию предполагаемых российских сотрудников частной военной компании «Вагнер», раскрыл детали ее провала. Об этом он рассказал в эфире канала «Прямой», сообщает «Обозреватель».

По словам куратора операции, ее целью было выманить российских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе, и предъявить им обвинения за преступления. Данная идея появилась в Главном управлении разведки Министерства обороны и была поддержана на уровне высшего руководства страны.

Подготовка операции велась с 2019 года, отметил источник. При этом бойцов ЧВК вербовали якобы на работу в Венесуэле, кроме того, отбирали не только воевавших в Донбассе, чтобы избежать подозрений. Самолет с россиянами должен был сесть в украинском аэропорту Борисполь, где их бы задержали и предъявили обвинение.

При этом подготовленную операцию было решено отложить из-за перемирия в Донбассе, заявил представитель спецслужб. По его данным, россиянам в «авральном порядке» купили новые билеты и поселили в санатории, однако за день до отложенного рейса бойцов ЧВК задержало белорусское КГБ.

Сотрудник спецслужб выразил мнение, что на Украине «на самом высоком руководстве государства сидит «мышь»».

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

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