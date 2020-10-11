Милиция сообщает о нескольких десятках задержанных на протестах в Минске
На воскресных протестах в Минске задержаны несколько десятков демонстрантов, заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Об этом сообщает РИА «Новости».
Все задержанные доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств, отметила Ганусевич.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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