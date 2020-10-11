Умерла одна из пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью
Пострадавшая при пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области женщина скончалась в больнице, сообщает ТАССсо ссылкой на главу территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.
Скончалась находившаяся в коме 52-летняя женщина, рассказал Кузьминов.
7 октября в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. По последней информации, пострадали 20 человек.
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