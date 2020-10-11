Следующая неделя станет «финалом затянувшегося тепла» в Москве

Предстоящая работая неделя в Москве станет финалом затянувшегося тепла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону теплой погоды», — рассказал синоптик.

По его словам, как и положено в переходные периоды, возрастает активность циклонов, поэтому станет больше дождей. Ближайшие осадки выпадут в понедельник, а со среды они будут практически каждый день.

В понедельник, 11 октября, температура повысится до +13-15С, а во вторник и среду будет +16-18, что соответствует первой декаде сентября. К пятнице станет холоднее, на фоне дождей и пасмурной погоды будет не выше +10-12.

«Такая типичная осенняя погода придет в Москву к концу недели. По нашим прогнозам, днем не более плюс 5-8, однако снег не прогнозируем», — отметил Леус.

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