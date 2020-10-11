Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

Основной период сдачи Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена пройдет с 24 мая по 1 июля в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа. Досрочный состоится с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.

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