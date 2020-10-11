Суд назначил домашний арест подозреваемому в педофилии чиновнику

Суд постановил отправить под домашний арест врио министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, которого подозревают в педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК России.

Срок домашнего ареста пока составляет два месяца.

Гнедышев был задержан 9 октября по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о распространении порнографических материалов.

По данным регионального СК России, в декабре 2019 года чиновник переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также отправил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Гнедышева назначили врио министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. 8 октября Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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