Ожирение повышает риск смерти при коронавирусе на 48%

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что люди с ожирением при заражении коронавирусом имеют на 48% большую вероятность смерти.

«Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — написал он в Telegram-канале.

По мнению замминистра, уменьшение избыточной массы тела можно считать одним из эффективных средств профилактики коронавируса и его негативных последствий.

Чтобы выяснить, если ли избыточная масса тела, нужно вычислить индекс массы тела. Если эта величина составляет больше 25, то на это нужно обратить внимание, если выше 35-40 — это повод для волнения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выживают на 50% чаще: назван защищающий от COVID-19 фактор

— Почки и сосуды: какие болезни убивают при COVID-19

— Собянин сообщил о большом проценте смертности от COVID-19 среди пожилых людей