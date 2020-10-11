В Ленобласти школьница впала в кому после отравления спиртом
Девочка впала в кому после отравления спиртом в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Петербургу и Ленобласти.
«В полицию поступила телефонограмма, что у 14-летней школьницы диагностировано отравление этанолом, несовершеннолетняя находится в коме», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что медики оценивают состояние девочки как тяжелое.
Инцидент произошел вечером 10 октября. Школьницу нашли лежащей на центральной улице города Волосово — проспекте Вингиссара. После этого ее госпитализировали.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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