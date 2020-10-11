Вирусолог считает, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет через неделю

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнется спад, если принимаемые меры окажутся эффективными.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться», — сказал Альтштейн.

Ранее стало известно, что в России число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки оказалось рекордным за все время пандемии — 13 634.

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