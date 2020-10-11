Житель Башкирии ранил ножом жену, не принявшую от него цветы и кольцо

Житель Башкирии ранил ножом супругу, которая отказалась с ним мириться. Об этом сообщает МВД по региону.

Инцидент произошел в Белорецке на улице Карла Маркса.

По предварительным данным, 43-летняя женщина заподозрила, что у ее 51-летнего мужа могут быть отношения на стороне. Супруги перестали общаться и жить вместе, однако через два месяца житель Белорецка решил извиниться и снова сойтись с женой.

Мужчина купил букет роз и золотое кольцо, однако женщина не приняла подарок и со скалкой в руках выгнала мужа.

«Недолго думая, он пошел в магазин и купил нож. Вернувшись, он нанес им удар жене в живот», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая была госпитализирована, ее муж арестован. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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