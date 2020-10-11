Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины

Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Судно село на мель в подмосковных Луховицах.

На борту находилось 130 человек, их вывели на берег до устранения течи. Уточняется, что пострадавших нет.

Отмечается, что течь экипаж теплохода устраняет своими силами.

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