Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины
Бернст Ю.
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Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Судно село на мель в подмосковных Луховицах.
На борту находилось 130 человек, их вывели на берег до устранения течи. Уточняется, что пострадавших нет.
Отмечается, что течь экипаж теплохода устраняет своими силами.
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