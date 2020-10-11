Собянин надеется пройти историю с COVID в Москве до вакцинации без потерь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до массовой вакцинации против коронавируса нужно пройти историю с инфекцией без потерь.
По его словам, через несколько месяцев появится вакцина, которой можно будет в промышленном масштабе прививать людей.
«Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
По последним данным, в Москве коронавирус выявили у 325 917 человек, за последние сутки было зафиксировано 4 105 новых случаев заражения.
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