Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что любые возможные реакции на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» у мужчин и женщин проявляются одинаково, передает РИА «Новости».

По его словам, сегодня достоверной информации на этот счет нет, она будет лишь после завершения пострегистрационных испытаний препарата.

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, существует ли разница в реакциях у мужчин и женщин на вакцину.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.