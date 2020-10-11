Две лодки с людьми перевернулись на Красноярском водохранилище

Две лодки, в которых были шесть человек, опрокинулись в пятницу, 9 октября, в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище, в результате чего погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

Как рассказали в главке, инцидент произошел в районе залива Каменка, о нем очевидцы сообщили по спутниковой связи в субботу.

Там уточнили, что из этих шести человек — один погиб, другой спасен, а судьба четверых пока остается неизвестной.

По информации пресс-службы ведомства, рыбаки нашли спасшегося и погибшего на берегу в 70-80 км выше плотины Красноярской ГЭС.

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