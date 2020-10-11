В Петербурге по подозрению в хищении онкопрепаратов задержали более 15 человек

В Санкт-Петербурге полиция задержала свыше 15 человек, которые подозреваются в хищении дорогих препаратов для онкобольных на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщают прокуратура и главное управление МВД по городу.

«В настоящее время установлена причастность к совершению преступления более 15 лиц», — указано в сообщении прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, их деятельность имела «систематический и организованный характер».

По факту хищения лекарств следователи уже завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи устроили обыски по данному делу. По версии следствия, более 15 подозреваемых похищали лекарства в медицинских организациях, а затем перепродавали их оптом и в розницу.

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