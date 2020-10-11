Одного человека убили во время акций протеста в американском Денвере

Во время акций протеста в субботу, 10 октября, в американском городе Денвер (штат Колорадо) был застрелен один человек. Об этом сообщает ABC.

По информации телекомпании, стрельба произошла во дворе возле Музея искусств.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан.

Как сообщается, рядом с музеем проходили две акции протеста. Одну из них организовала местная ячейка коммунистов, а а другую — патриотически настроенные американцы.