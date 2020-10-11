Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 150 тысяч

Число умерших от коронавируса в Бразилии достигло 150 198. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.

Так, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 26 749 новых случаев COVID-19, 559 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Всего в Бразилии выявлено 5 082 637 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели свыше 4,4 млн человек, скончались 150 198 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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