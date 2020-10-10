ОГЭ пройдет с 20 апреля по 1 июля

Основной государственный экзамен для девятиклассников в 2021 году состоится с 20 апреля по 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на проект расписания.

Ожидается, что ОГЭ пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая — досрочный период, с 21 мая по 1 июля — основной, с 3 по 22 сентября — дополнительный.

Досрочный период начнется с экзамена по математике, основной — с экзамена по иностранным языкам.

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