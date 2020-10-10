Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Во Франции в департаменте Эндр и Луара пять человек погибли при столкновении пассажирского самолета Diamond DA40 и сверхлегкого воздушного судна, пишет газета Nouvelle Republique.

Отмечается, что в легком судне находились два человека, в туристическом — трое. Причины столкновения пока не известны.

На месте работают 40 пожарных и 20 жандармов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Простой самолетов: как это скажется на безопасности полетов

— Молодожены разбились на самолете через четыре дня после свадьбы