Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Карина Казанцева
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Во Франции в департаменте Эндр и Луара пять человек погибли при столкновении пассажирского самолета Diamond DA40 и сверхлегкого воздушного судна, пишет газета Nouvelle Republique.
Отмечается, что в легком судне находились два человека, в туристическом — трое. Причины столкновения пока не известны.
На месте работают 40 пожарных и 20 жандармов.
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