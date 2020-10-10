Синоптики обещают жителям Москвы аномальное тепло на предстоящей неделе
Анна Светлова
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Жителей Москвы на предстоящей неделе ждет аномально теплая погода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Отмечается, что в столице установится солнечная и сухая погода, лишь в субботу, 17 октября, будут местами небольшие ливни. Температура в выходные (10-11 октября) составит +15-17°C, что на 8°C выше нормы.
«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3°C к своим показаниям», — сообщили в «Фобосе».
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