Синоптики обещают жителям Москвы аномальное тепло на предстоящей неделе

Жителей Москвы на предстоящей неделе ждет аномально теплая погода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в столице установится солнечная и сухая погода, лишь в субботу, 17 октября, будут местами небольшие ливни. Температура в выходные (10-11 октября) составит +15-17°C, что на 8°C выше нормы.

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3°C к своим показаниям», — сообщили в «Фобосе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве в субботу ожидается до +17°С