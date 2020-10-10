Сборщики конопли обстреляли полицейских в Приморье

В Приморье сборщики конопли обстреляли полицейских, в ходе отражения нападения один из нападавших убит.

По предварительным данным, инцидент произошел на полуострове Клерка в Хасанском районе, где правоохранители проверяли информацию о культивировании и сборе наркосодержащих растений. Там был обнаружен очаг произрастания маньчжурской конопли.

«Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Для отражения нападения, согласно Федеральному закону «О полиции», полицейскими было применено табельное оружие», — говорится на сайте краевого УМВД.

В ходе перестрелки один из нападавших был убит, другой скрылся на автомобиле, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков».

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