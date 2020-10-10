В Рязанской области потушили пожары, возникшие от взрывов боеприпасов
В Рязанской области ликвидировали пожары, возникшие в результате взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября. На данный момент основные работы завершены», — рассказали в спасительном ведомстве.
Отмечается, что на месте останется группировка из сотрудников МЧС Рязанской области, которая продолжит осмотр пройденной огнем площади для предотвращения возобновления пожара, тушение очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления.
7 октября в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. По последней информации, пострадали 20 человек.
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