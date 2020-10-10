Онищенко выступил против введения жестких ограничений по коронавирусу

Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил о недопустимости введения жестких ограничений по коронавирусу по аналогии с весенними. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо в каждом конкретном случае разбираться отдельно, а также воспитывать в россиянах сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим.

«Наша с вами задача — воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания», — считает академик.

Также он отмечает, что возвращение жестких ограничительных мер вплоть до карантина может пагубно сказаться с медицинской и экономической точки зрения.

Онищенко добавил, что карантин способствует развитию гиподинамии и хронического стресса.

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